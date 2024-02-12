​В «Барселоне» выбрали тренера, которого хотят пригласить

«Барселона» работает над поиском нового главного тренера, ведь Хави недавно объявил о намерении покинуть клуб по завершению сезона. Как сообщает испанское издание Sport, члены правления каталонского клуба мечтают заполучить Хаби Алонсо.

Отмечается, что «Барселону» привлекает стиль игры, который ставит Алонсо в «Байере». В то же время в каталонском клубе понимают, что приглашение Хаби станет ударом для «Реала». Ранее Алонсо выступал за «сливочных» как игрок, и в Мадриде якобы не прочь пригласить молодого специалиста через несколько лет, когда Карло Анчелотти уйдёт.

Ранее в прессе появлялась информация о том, что Хаби Алонсо предпочитает в будущем принять «Реал», а не «Барселону».