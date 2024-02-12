«Майнц» объявил об отставке Яна Зиверта с должности главного тренера команды. Решение о смене рулевого клуб принял после гостевого поражения от «Штутгарта» со счётом 1:3. Нового тренера «Майнц» обещает представить во вторник.

Ян Зиверт принял первую команду «Майнца» в ноябре – ранее он работал с молодёжкой. В 12 матчах у руля основы результаты были такими: одна победа, шесть ничьих и пять поражений.

На текущий момент «Майнц» занимает предпоследнее, 17-е место в турнирной таблице чемпионата Германии. Ближайший матч команда проведёт в субботу, 17 февраля, - против «Аугсбурга» на своём поле.