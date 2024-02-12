​«ПСЖ» нашёл замену Мбаппе в Германии

В летнее трансферное окно Килиан Мбаппе может сменить «ПСЖ» на «Реал». Гранд французской Лиги 1 уже строит планы, учитывая потенциальный отъезд 25-летнего звёздного форварда. Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на издание Bild, в Париже рассматривают вариант с подписанием Сержа Гнабри. В нём парижане видят игрока, способного заменить Мбаппе в атаке.

Серж Гнабри выступает за мюнхенскую «Баварию». В нынешнем сезоне он поучаствовал в 11 официальных матчах и записал на свой счёт один гол. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 28-летнего Гнабри в 45 миллионов евро.

Назван человек, который может помешать трансферу Мбаппе в «Реал»