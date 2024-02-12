Суперклуб из Европы готов позвать Моуринью

Звездный тренер Жозе Моуринью, который находится без работы после увольнения из «Ромы», может трудоустроиться в немецкой Бундеслиге. Об этом рапортуют журналисты Tribal Football.

Согласно сведениям источника, пригласить португальского специалиста планирует мюнхенская «Бавария». Руководство клуба недовольно работой Томаса Тухеля и подыскивает ему замену. Моуринью считается одним из главных кандидатов.

Ранее в прессе сообщалось, что Жозе начал изучать немецкий язык.

Моуринью покинул пост главного тренера «Ромы» в январе нынешнего года.

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