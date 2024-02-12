В «Байере» рассказали, что Алонсо не уйдёт из клуба

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо продолжит руководить командой в следующем сезоне. Об этом рассказал спортивный директор клуба Симон Рольфес.

- Я уверен в этом. Первая причина – у него есть контракт. Вторая – он с семьей отлично чувствует себя в Леверкузене. У него хорошая команда и хорошие перспективны в «Байере». В следующем сезоне у нас точно будет топ-команда», - цитирует Рольфеса This is Anfield.

«Байер» на данный момент лидирует в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 55 очков. Отрыв от «Баварии» составляет пять баллов.

Ранее сообщалось, что Алонсо летом может покинуть «Байер». По информации СМИ, в его услугах заинтересован «Ливерпуль», который ищет замену Юргену Клоппу.