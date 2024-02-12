Хаби Алонсо сделал выбор между «Реалом» и «Барселоной»

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо определился со своими планами на будущее. Как стало известно журналистам Todofichajes, испанский специалист отказался от варианта трудоустройства в каталонской «Барселоне».

По данным источника, специалист в настоящий момент сосредоточен на работе в «Байере». Он намерен завершить этот сезон у руля «фармацевтов». В будущем Хаби рассматривает возможность ухода из немецкого клуба в мадридский «Реал». Алонсо готов сменить у руля команды Карло Анчелотти.

42-летний испанец занимает пост главного тренера «Байера» с октября 2022 года. Его трудовое соглашение рассчитано до середины 2026 года.