«Бавария» выбирает из трёх тренеров замену Тухелю - известны все имена

Три специалиста претендуют на пост главного тренера мюнхенской «Баварии». Об этом посредством социальных сетей сообщил журналист Марсель Мёллер.

Согласно сведениям источника, в списке претендентов на место рулевого немецкого гранда фигурируют: Йоахим Лёв, Ханс-Дитер Флик и Оливер Гласнер. Ранее также сообщалось, что занять пост наставника «Баварии» может португалец Жозе Моуринью.

В настоящий момент пост главного тренера «Баварии» занимает Томас Тухель. Под его руководством команда в последнем матче разгромно проиграла леверкузенскому «Байеру» со счетом 0:3.

После 21 тура Бундеслиги «Бавария» отстает от лидирующего «Байера» на пять очков.

«Бавария» приняла решение по Тухелю после разгромного поражения