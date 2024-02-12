Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» выбирает из трёх тренеров замену Тухелю - известны все имена

12 Февраля 2024 • 10:39 Комментировать

Три специалиста претендуют на пост главного тренера мюнхенской «Баварии». Об этом посредством социальных сетей сообщил журналист Марсель Мёллер.

Согласно сведениям источника, в списке претендентов на место рулевого немецкого гранда фигурируют: Йоахим Лёв, Ханс-Дитер Флик и Оливер Гласнер. Ранее также сообщалось, что занять пост наставника «Баварии» может португалец Жозе Моуринью.

В настоящий момент пост главного тренера «Баварии» занимает Томас Тухель. Под его руководством команда в последнем матче разгромно проиграла леверкузенскому «Байеру» со счетом 0:3.

После 21 тура Бундеслиги «Бавария» отстает от лидирующего «Байера» на пять очков.

«Бавария» приняла решение по Тухелю после разгромного поражения

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Йоахим Лёв Томас Тухель Ханс-Дитер Флик Оливер Гласнер ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​«Реал» запланировал три громких трансфера на лето – озвучены фамилии Моуринью удивил выбором нового клуба Клопп ответил «Барселоне», Холанн хочет в новый клуб, а Мбаппе – всё: в главных слухах недели «Реал» потерял Беллингема перед Лигой чемпионов Стала известна судьба номера Модрича в «Реале» Суперкомпьютер назвал будущего чемпиона Испании «Бавария» приняла решение по Тухелю после разгромного поражения ​Гвардиола хочет «украсть» игрока у «Реала» Кейн назвал игровой компонент, в котором Месси лучше всех Анчелотти назвал лучших футболистов мира — в списке шесть игроков «Реала»
Клопп дал ответ «Барселоне» «Барселона» в пятом матче подряд не смогла обыграть «Гранаду» Выскочка поставлена на место: «Реал» уничтожил «Жирону» и ушёл в отрыв «Реал» - «Жирона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:0 Леверкузен пьёт и гуляет: «Байер» деклассировал «Баварию» и сделал важный шаг к титулу Жена Месси показала фото в сексуальном коротком платье ​Назван человек, который может помешать трансферу Мбаппе в «Реал» Мбаппе останется в «ПСЖ» и никогда не перейдёт в «Реал» Только один бывший клуб не поздравил Роналду с днём рождения «Барселона» - «Гранада»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:3
Спортивные новости
Александр Овечкин забил в пятом матче подряд СКА в первом матче КХЛ на новой арене разгромил «Сочи» Московское «Динамо» оказалось сильнее «Металлурга» в матче КХЛ Касаткина пробилась в финал турнира в Абу-Даби «Салават Юлаев» в КХЛ обыграл «Ак Барс» в «зелёном дерби» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 12 Февраля
11:01 · Германия. Бундеслига
В «Байере» рассказали, что Алонсо не уйдёт из клуба
10:59 · Германия. Бундеслига
Хаби Алонсо сделал выбор между «Реалом» и «Барселоной»
10:39 · Германия. Бундеслига
«Бавария» выбирает из трёх тренеров замену Тухелю - известны все имена
09:22 · Германия. Бундеслига
Роналду или Месси: Хаби Алонсо сделал свой выбор
11 Февраля
21:30 · Германия. Бундеслига
Мюллер: «Вчерашняя игра – кошмар, но борьба за титул не завершена»
21:28 · Германия. Бундеслига
«Хоффенхайм» ушёл от поражения в матче с «Кёльном»
21:17 · Германия. Бундеслига
«Бавария» примет решение по Тухелю в конце сезона слухи
21:11 · Англия. Премьер-лига
В «Ливерпуле» определились с главным кандидатом на должность тренера
19:42 · Германия. Бундеслига
«Штутгарт» уверенно обыграл «Майнц»
18:11 · Германия. Бундеслига
​«Тухель, на выход»: Фанаты «Баварии» призывают уволить тренера
18:03 · Германия. Бундеслига
​Моуринью учит немецкий язык для работы в «Баварии»
16:17 · Германия. Бундеслига
​Де Лигт недоволен - он может уйти из «Баварии»
16:11 · Германия. Бундеслига
Моуринью готов возглавить «Баварию»
16:05 · Германия. Бундеслига
Рольфес: «Хёнесс сказал, что «Байеру» повезло с трансферами? Везение – это не совпадение»
15:56 · Германия. Бундеслига
«Катастрофа»: Кейна раскритиковали в Германии
Все новости
Рекомендуем