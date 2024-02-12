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Роналду или Месси: Хаби Алонсо сделал свой выбор

12 Февраля 2024 • 09:22 Комментировать

Наставник леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо сделал выбор между аргентинцем Лионелем Месси и португальцем Криштиану Роналду.

«Месси и Роналду – величайшие футболисты. Но для меня Криштиану - лучший», - передает слова испанского специалиста CristianoXtra в социальных сетях.

В настоящий момент Роналду является игроком саудовского «Аль-Насра». В этом сезоне 39-летний португалец отметился 24 голами и 11 ассистами в 25 встречах.

Месси с лета 2023 года выступает за «Интер Майами». В минувшем сезоне 36-летний аргентинец провел 14 поединков, забил 11 мячей и сделал пять голевых передач.

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Криштиану Роналду Лионель Месси Хаби Алонсо Байер ещё теги
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