«Хоффенхайм» ушёл от поражения в матче с «Кёльном»

«Хоффенхайм» и «Кёльн» провели матч 21-го тура Бундеслиги и сыграли весьма закрыто. Моментов почти не было, многие удары были блокированы, а также игроки просто упускали моменты, как Роберт Сков на 45-й минуте. В итоге первый реальный шанс был создан на 79-й минуте, когда Макс Финкгрефе со штрафного закрутил мяч в сетку.
«Хоффенхайм» едва не уступил со счетом 0:1, но в конце компенсированного времени Андрей Крамарич метко завершил атаку хозяев - 1:1. Его команда вышла на восьмое место, соперник в любом случае третий с конца.
Протокол игры
|79'Финкгрефе Макс (0:1)
|(1:1) Крамарич Андрей90'
Бауманн Оливер•Кабак Озан•Гриллич Флориан• 81'Нсоки Стенли•Кадержабек Павел68' (Стах Антон (68') • 78'Прёмель Гриша•Тохумджу Умут68' (Акпогума Кевин (68') •Сков Роберт82' (Конте Бамбасе (82') •Бебу Ила 32'82' (Журасек Давид (82') •Вегхорст Ваут68' (Крамарич Андрей (68') •Бейер Максимилиан
Швебе Марвин•Шмиц Бенно• 55'Килиан Лука•Шабо Юлиан• 76'Финкгрефе Макс 84'90' (Адамян Саркис (90') •Мартель Эрик•Гусенбашич Денис•Алиду Фариде74' (Тиггес Штеффен (74') •Кайнц Флориан58' (Майна Линтон (58') • 76'Любичич Деян•Тилманн Ян90' (Хайнц Доминик (90')
11 февраля. Стадион "Презеро Арена".
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