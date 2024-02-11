«Хоффенхайм» ушёл от поражения в матче с «Кёльном»

«Хоффенхайм» и «Кёльн» провели матч 21-го тура Бундеслиги и сыграли весьма закрыто. Моментов почти не было, многие удары были блокированы, а также игроки просто упускали моменты, как Роберт Сков на 45-й минуте. В итоге первый реальный шанс был создан на 79-й минуте, когда Макс Финкгрефе со штрафного закрутил мяч в сетку.

«Хоффенхайм» едва не уступил со счетом 0:1, но в конце компенсированного времени Андрей Крамарич метко завершил атаку хозяев - 1:1. Его команда вышла на восьмое место, соперник в любом случае третий с конца.