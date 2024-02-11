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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Хоффенхайм» ушёл от поражения в матче с «Кёльном»

11 Февраля 2024 • 21:28 Комментировать
Хоффенхайм
1:1
Кёльн
окончен

«Хоффенхайм» и «Кёльн» провели матч 21-го тура Бундеслиги и сыграли весьма закрыто. Моментов почти не было, многие удары были блокированы, а также игроки просто упускали моменты, как Роберт Сков на 45-й минуте. В итоге первый реальный шанс был создан на 79-й минуте, когда Макс Финкгрефе со штрафного закрутил мяч в сетку.

«Хоффенхайм» едва не уступил со счетом 0:1, но в конце компенсированного времени Андрей Крамарич метко завершил атаку хозяев - 1:1. Его команда вышла на восьмое место, соперник  в любом случае третий с конца.

Протокол игры  
Хоффенхайм1:1Кёльн
  79'Финкгрефе Макс (0:1)
(1:1) Крамарич Андрей90'  
Бауманн ОливерКабак ОзанГриллич Флориан  81'Нсоки СтенлиКадержабек Павел 68' (Стах Антон ( 68'  78') Прёмель ГришаТохумджу Умут 68' (Акпогума Кевин ( 68') Сков Роберт 82' (Конте Бамбасе ( 82') Бебу Ила  32' 82' (Журасек Давид ( 82') Вегхорст Ваут 68' (Крамарич Андрей ( 68') Бейер Максимилиан
Запасные: Адамс КасимБеккер ФиннБишоф ТомБюльтер МариусНолль Науэль
Швебе МарвинШмиц Бенно  55'Килиан ЛукаШабо Юлиан  76'Финкгрефе Макс  84' 90' (Адамян Саркис ( 90') Мартель ЭрикГусенбашич ДенисАлиду Фариде 74' (Тиггес Штеффен ( 74') Кайнц Флориан 58' (Майна Линтон ( 58'  76') Любичич ДеянТилманн Ян 90' (Хайнц Доминик ( 90')
Запасные: Карстенсен РасмусБакатуканда ЭлиасДиль ЮстинКристенсен ЯкобПентке ФилиппПакарада Леарт
11 февраля. Стадион "Презеро Арена".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Хоффенхайм Кёльн

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10 Февраля
16:48
Актуальная ставка и прогноз на матч Хоффенхайм — Кёльн чемпионата Германии — 11 февраля 2024
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