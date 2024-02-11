«Штутгарт» уверенно обыграл «Майнц»

В предпоследнем матче 21-го тура чемпионата Франции «Штутгарт» играл против «Майнца». Уже на второй минуте Антони Каси попал в штангу. Мервиль Папела должен был открывать счет в середине первого тайма, но промахнулся все же. На 45-й минуте пошли голы. Сначала Максимилиан Миттельштедт завершил затяжную комбинацию, а вскоре Джейми Левелинг удвоил перевес хозяев. Левелинг упустил еще пару моментов, а забил Дениз Ундав. Людовик Ажорк в ответ стал автором гола престижа.
Швабы вышли на чистое третье место, противник делит последнюю строчку.
Протокол игры
|(1:0) Миттельштедт Максимилиан45'
|(2:0) Левелинг Джейми45'
|(3:0) Ундав Дениз74'
|76'Ажорк Людовик (3:1)
Бредлов Фабиан•Штенцель Паскаль61' (Руо Антони (61') •Антон Вальдемар•Ито Хироки•Миттельштедт Максимилиан•Каразор Атакан• 82'Штиллер Анджело76' (Дауд Махмуд (76') •Левелинг Джейми61' (Вагноман Жоша (61') •Мийо Энцо•Фюрих Крис61' (Гирасси Серу (61') •Ундав Дениз79' (Чжон Ву-Ён (79')
Центнер Робин•Ханше-Ольсен Андреас70' (Краусс Том (70') •Гилавоги Жошуа 84'84' (Груда Брайан (84') •Ван дер Берг Сепп•Папела Мервиль46' (Чхэ-Сон Ли II (46') •Каси Антони•Кор Доминик46' (Баррейро Леандро (46') •Буркардт Джонатан•Амири Надим•Нганкам Жессик46' (Рихтер Марко (46') •Ажорк Людовик
11 февраля. Стадион "МХП-Арена".
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