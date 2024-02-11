«Штутгарт» уверенно обыграл «Майнц»

В предпоследнем матче 21-го тура чемпионата Франции «Штутгарт» играл против «Майнца». Уже на второй минуте Антони Каси попал в штангу. Мервиль Папела должен был открывать счет в середине первого тайма, но промахнулся все же. На 45-й минуте пошли голы. Сначала Максимилиан Миттельштедт завершил затяжную комбинацию, а вскоре Джейми Левелинг удвоил перевес хозяев. Левелинг упустил еще пару моментов, а забил Дениз Ундав. Людовик Ажорк в ответ стал автором гола престижа.

Швабы вышли на чистое третье место, противник делит последнюю строчку.