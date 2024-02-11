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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Штутгарт» уверенно обыграл «Майнц»

11 Февраля 2024 • 19:42 Комментировать
Штутгарт
3:1
Майнц
окончен

В предпоследнем матче 21-го тура чемпионата Франции «Штутгарт» играл против «Майнца». Уже на второй минуте Антони Каси попал в штангу. Мервиль Папела должен был открывать счет в середине первого тайма, но промахнулся все же. На 45-й минуте пошли голы. Сначала Максимилиан Миттельштедт завершил затяжную комбинацию, а вскоре Джейми Левелинг удвоил перевес хозяев. Левелинг упустил еще пару моментов, а забил Дениз Ундав. Людовик Ажорк в ответ стал автором гола престижа.

Швабы вышли на чистое третье место, противник делит последнюю строчку.

Протокол игры  
Штутгарт3:1Майнц
(1:0) Миттельштедт Максимилиан45'  
(2:0) Левелинг Джейми45'  
(3:0) Ундав Дениз74'  
  76'Ажорк Людовик (3:1)
Бредлов ФабианШтенцель Паскаль 61' (Руо Антони ( 61') Антон ВальдемарИто ХирокиМиттельштедт МаксимилианКаразор Атакан  82'Штиллер Анджело 76' (Дауд Махмуд ( 76') Левелинг Джейми 61' (Вагноман Жоша ( 61') Мийо ЭнцоФюрих Крис 61' (Гирасси Серу ( 61') Ундав Дениз 79' (Чжон Ву-Ён ( 79')
Запасные: Сеймен ДеннисСтеригу ЛеонидасМилошевич ЙованМассимо Роберто
Центнер РобинХанше-Ольсен Андреас 70' (Краусс Том ( 70') Гилавоги Жошуа  84' 84' (Груда Брайан ( 84') Ван дер Берг СеппПапела Мервиль 46' (Чхэ-Сон Ли II ( 46') Каси АнтониКор Доминик 46' (Баррейро Леандро ( 46') Буркардт ДжонатанАмири НадимНганкам Жессик 46' (Рихтер Марко ( 46') Ажорк Людовик
Запасные: Фернандес ЭдимилсонБель ШтефанМамутович ДавидДа Коста ДанниРисс Лассе
11 февраля. Стадион "МХП-Арена".

 

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Евро-Футбол.Ру,
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