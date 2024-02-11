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Чемпионат Германии. Бундеслига

​Моуринью учит немецкий язык для работы в «Баварии»

11 Февраля 2024 • 18:03 Комментировать

В обозримом будущем перестановка может произойти на тренерском мостике «Баварии». Как сообщает Bild, заменить Томаса Тухеля у руля мюнхенской команды может Жозе Моуринью. По данным источника, Особенный уже учит немецкий язык.

Стоит напомнить, что Моуринью остался без клубной прописки в январе после увольнения из «Ромы» по причине неудовлетворительных результатов. В своей карьере Жозе работал в трёх из пяти топ-лиг Европы. Бундеслига может стать для Особенного новым интересным опытом.

Напомним, что в субботу «Бавария» крупно – со счётом 0:3 – проиграла на выезде «Байеру» в матче чемпионата Германии.

Моуринью подразнил хейтеров

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Жозе Моуринью
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