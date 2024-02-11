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​Де Лигт недоволен - он может уйти из «Баварии»

11 Февраля 2024 • 16:17 Комментировать

Защитник Маттейс де Лигт может уйти из «Баварии» в летнее трансферное окно. Как сообщает немецкий Sky, 24-летний нидерландский футболист не на 100% доволен ситуацией. Де Лигт может сменить команду, к тому же рулевой мюнхенской команды Томас Тухель продолжает интересоваться Рональдом Араухо из «Барселоны».

Отмечается, что матч Бундеслиги против «Байера» (0:3) ещё раз показал, что в «Баварии» де Лигт не рассматривается как твёрдый игрой основного состава. В Леверкузене нидерландец все 90 минут просидел на скамейке.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Маттейса де Лигта в 65 миллионов евро. Контракт игрока с «Баварией» рассчитан до середины 2027 года.

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