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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Байер» впервые с 2010 года не проиграл «Баварии» ни одного матча по ходу сезона

11 Февраля 2024 • 12:24 Комментировать

«Байер» прервал неудачную серию в матчах с «Баварией» в чемпионате Германии.

В 21-м туре Бундеслиги подопечные Хаби Алонсо разгромили «Баварию» со счётом 3:0. Этот результат прервал 14-летнюю серию, когда «Байер» хоть раз в сезоне не проигрывал бы «Баварии». В первом круге «фармацевты» сыграли вничью с «Баварией» со счётом 2:2.

Только в сезоне-2009/10 «Байер» и в первом, и во втором круге сыграл вничью (1:1). После этого хотя бы раз за круг «Бавария» побеждала команду из Леверкузена.

Благодаря победе «Байер» смог оторваться от мюнхенцев на пять очков, возглавляя турнирную таблицу чемпионата Германии.


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