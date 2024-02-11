«Бавария» придумала, как сорвать переход Дэвиса в «Реал»

Мюнхенская «Бавария» хочет сохранить в составе команды одного из ведущих футболистов. Речь идет о фланговом защитнике Альфонсо Дэвисе.

Как информирует Todofichajes, руководство немецкого чемпиона хочет отговорить игрока от перехода в мадридский «Реал». Главным аргументом в переговорах является то, что «Бавария» готова поднять оклад Дэвису до 15 миллионов евро в год. Это предложение превысит условия «Реала».

Дэвис выступает за мюнхенский гранд с 2019 года. Срок действующего контракта между сторонами истекает в 2025 году. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Альфонсо в 70 миллионов евро.