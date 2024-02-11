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Чемпионат Германии. Бундеслига

Алонсо ответил на вопрос о шансах «Байера» стать чемпионом

11 Февраля 2024 • 11:29 Комментировать

В рамках 21-го тура чемпионата Германии леверкузенский «Байер» на домашнем стадионе принимал мюнхенскую «Баварию». «Фармацевты» одержали уверенную победу со счетом 3:0. После этого успеха наставник хозяев Хаби Алонсо ответил на вопрос о возможном чемпионстве.

«Шансы на титул? Обсудим это в мае. Нам нужно быть реалистами и твердо стоять на ногах», - приводит слова испанского тренера Bayern & Germany.

После вчерашнего успеха «Байер» набрал 55 очков. Подопечные Алонсо опережают мюнхенскую «Баварию» на пять баллов.

Хаби Алонсо прокомментировал разгром «Баварии»

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Хаби Алонсо Байер
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