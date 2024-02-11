Тухель оценил шансы «Баварии» на чемпионство

Наставник мюнхенской «Баварии» Томас Тухель высказался о шансах своей команды на чемпионство после разгромного поражения в Леверкузене.

«Бавария» не планирует выбрасывать полотенце. Разрыв увеличился, однако наш подход не изменился. Нам необходимо двигаться вперед, нужно прогрессировать и соответствовать самым высоким стандартам», - передает слова специалиста Bayern & Germany.

В центральном матче 21-го тура чемпионата Германии «Бавария» крупно уступила «Байеру» со счетом 0:3. После этого фиаско мюнхенский топ-клуб отстает от леверкузенского коллектива на пять баллов.