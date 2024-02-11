В «Байере» прокомментировали будущее Хаби Алонсо

Спортивный директор леверкузенского «Байера» Симон Рольфес высказался касательно будущего главного тренера команды Хаби Алонсо.

«Алонсо всем доволен, его полностью устраивает команда. Его уход? Слухи всегда будут в футболе. Мы же работаем вместе и доверяем друг другу. Смотрим в ближайшее будущее только с позитивом», - рассказал функционер в эфире ZDF.

В последнем матче «Байер» на домашнем стадионе принимал мюнхенскую «Баварию». Встреча завершилась крупной победой «фармацевтов» со счетом 3:0. Благодаря этому успеху подопечные Алонсо оторвались от мюнхенского гранда на пять баллов.