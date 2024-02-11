Кейн прокомментировал разгромное поражение «Баварии»

Центральный форвард мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн пообщался с представителями СМИ после крупного поражения от леверкузенского «Байера» со счетом 0:3.

«У нас не получалось контролировать мяч. Мы были хороши в прессинге, однако всякий раз, когда забирали мяч, сразу же теряли его. У нас не было последнего паса. Этот поединок был печален в плане действий с мячом. Мы сейчас отстаем на пять очков, но впереди еще много матчей. Будем стараться выжать максимум», - передает слова нападающего портал Goal.com.

После вчерашнего поражения «Бавария» отстает от лидирующего «Байера» на пять баллов.

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