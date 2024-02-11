Тухель нашёл причину разгрома от «Байера»

Наставник «Баварии» Томас Тухель после поражения от леверкузенского «Байера» (0:3) выразил недовольство регламентом Бундеслиги. Один из мячей забил Йосип Станишич, которого «фармацевты» арендовали у мюнхенцев.

«В АПЛ есть отличное правило. Когда вы отдаете футболиста в аренду, он не может играть против вас. Это действительно важно. Жаль, что в Германии такого нет. Из-за этого мы пострадали. Тем не менее, я поздравил Йосипа, ведь сейчас он выступает за «Байер», - передает слова тренера Bayern & Germany.

«Байер» набрал 55 баллов и оторвался от идущей следом «Баварии» на пять очков.