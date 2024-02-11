«Бавария» или «Байер»: Маттеус назвал фаворита на титул в Германии

Экс-защитник мюнхенской «Баварии» Лотар Маттеус оценил шансы леверкузенского «Байера» стать чемпионом Германии в текущем сезоне.

«Если они продолжат так играть, то выиграют титул. У меня в этом нет сомнений. Причин сомневаться пока нет. Хаби Алонсо сделал эту команду, у него все под контролем. «Байер» сейчас явный фаворит в борьбе за чемпионство. «Бавария» выглядит очень неубедительно», - приводит слова Маттеуса Sky Sports.

В 21-м туре «Байер» крупно победил «Баварию» со счетом 3:0. В настоящий момент леверкузенцы лидируют в Бундеслиге, опережая ближайшего конкурента на пять очков.