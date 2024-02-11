Нойер: «Бавария» показала худшую игру в самый важный день»

В рамках 21-го тура немецкой Бундеслиги мюнхенская «Бавария» на выезде встречалась с леверкузенским «Байером». Гости потерпели крупное поражение со счетом 0:3. Об этом матче высказался вратарь «Баварии» Мануэль Нойер.

«Команда показала худшую игру в самый важный день», - передает слова голкипера Bayern & Germany.

После 21 тура «Байер» закрепился на первом месте с 55 баллами. Что касается «Баварии», то подопечные Томаса Тухеля с 50 очками находятся на второй позиции в турнирной таблице Бундеслиги.

«Бавария» приняла решение по Тухелю после разгромного поражения