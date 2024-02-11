Тухель назвал одного человека, виновного в провале «Баварии»

Наставник мюнхенской «Баварии» Томас Тухель высказался о крупном поражении от леверкузенского «Байера» (0:3) в центральном матче 21-го тура чемпионата Германии.

«Беру на себя ответственность за поражение. Это моя вина. У нас была неделя на подготовку, а моя работа заключалась в том, чтобы разработать подходящую тактику к матчу. Очень жаль, что в этом матче не получилось. Но это не первый и не последний раз в моей карьере. Мы вынуждены вернуться домой с пустыми руками», - цитирует Томаса Bayern & Germany.

После этого матча «Бавария» с 50 очками занимает второе место, отставая от «Байера» на пять баллов.

«Бавария» приняла решение по Тухелю после разгромного поражения