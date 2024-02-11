«Бавария» приняла решение по Тухелю после разгромного поражения

В рамках 21-го тура Бундеслиги мюнхенская «Бавария» на выезде уступила «Байеру» (0:3). После это встречи исполнительный директор клуба Ян-Кристиан Дрезен высказался о будущем главного тренера команды Томаса Тухеля.

«Ничего не изменилось по отношению к Тухелю. Мы понимали, что будет тяжелый поединок. Теперь нужно двигаться дальше. Это было заслуженное поражение, но мы не собираемся сдаваться», - передает слова Дрезена журналист Флориан Плеттенберг.

После поражения «Бавария» с 50 очками находится на втором месте в турнирной таблице чемпионата Германии. Мюнхенцы отстают от лидирующего «Байера» на пять очков.

Флик определился с первым трансфером в «Барселоне»