Рулевой леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо прокомментировал крупную победу над мюнхенской «Баварией» в матче 21-го тура немецкой Бундеслиги. «Фармацевты» выиграли на своем поле со счетом 3:0.

«Команда проделала отличную работу. Дисциплина и сплоченность были на самом высоком уровне. Это было прекрасное выступление моих парней. Мы имели много моментов, а у соперника почти не было шансов. Мои футболисты верят в то, чего хотят», - передает слова испанского тренера Bayern & Germany.

После этого матча «Байер» увеличил отрыв от «Баварии» до пяти баллов в турнирной таблице чемпионата страны.