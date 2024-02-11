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Чемпионат Германии. Бундеслига

Хаби Алонсо прокомментировал разгром «Баварии»

11 Февраля 2024 • 08:52 Комментировать

Рулевой леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо прокомментировал крупную победу над мюнхенской «Баварией» в матче 21-го тура немецкой Бундеслиги. «Фармацевты» выиграли на своем поле со счетом 3:0.

«Команда проделала отличную работу. Дисциплина и сплоченность были на самом высоком уровне. Это было прекрасное выступление моих парней. Мы имели много моментов, а у соперника почти не было шансов. Мои футболисты верят в то, чего хотят», - передает слова испанского тренера Bayern & Germany.

После этого матча «Байер» увеличил отрыв от «Баварии» до пяти баллов в турнирной таблице чемпионата страны.

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Бавария Хаби Алонсо Байер ещё теги
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