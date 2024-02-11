Киммих высказался о разгроме «Баварии»

Центральный полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих пообщался с журналистами после матча 21-го тура чемпионата Германии против леверкузенского «Байера». Встреча завершилась разгромным поражением мюнхенцев со счетом 0:3.

«Команда была хорошо готова к матчу. Но каждый из игроков должен иметь возможность играть по другой схеме. Сейчас в футболе «Баварии» мало признаков радости и легкости. Нам непросто даются голевые моменты. А еще мы начали много пропускать», - передает слова хавбека журналист Керри Хау.

После этого матча «Бавария» занимает второе место и отстает от лидирующего «Байера» на пять баллов.