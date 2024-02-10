Гол на 45+25-й минуте позволил «Униону» обыграть «Вольфсбург»

«Унион» с «Вольфсбургом» провели затяжной матч 21-го тура Бундеслиги. По техническим причинам игра прерывалась надолго в первом тайме. Йонас Винд дважды опасно проверял голкипера. На 25-й компенсированной минуте после подачи углового Данило Духи выиграл воздух и точно пробил - 1:0. Ловро Майер имел отличный шанс, но не попал в рамку.
Удивительно, что во втором тайме реально опасных моментов не было. Берлинцы остаются четвертыми с конца, соперник - 11-й.
Протокол игры
|(1:0) Духи Данило45'
Рённов Фредерик•Кнохе Робин•Духи Данило•Лейте Диогу•Тусар Люка•Хедира Рани•Госенс Робин82' (Руссийон Жером (82') • 86'Шефер Андраш59' (Лайдуни Аисса (59') •Крал Алекс82' (Еккель Пауль (82') •Фолланд Кевин59' (Ааронсон Бренден (59') •Холлербах Бенедикт70' (Кауфманн Миккель (70')
Перван Павао• 90'Меле Йоаким•Лакруа Максанс•Дженц Мориц46' (Зесигер Седрик (46') •Рожерио да Силва81' (Сарр Амин (81') •Майер Ловро74' (Баку Ридле (74') •Сванберг Маттиас81' (Герхардт Янник (81') •Арнольд Максимилиан• 90'Паредес Кевин74' (Черны Вацлав (74') •Бехренс Кевин•Винд Йонас
Запасные: Амоако Кофи•Каминьски Якуб•Фишер Килиан•Клингер Никлас
10 февраля. Стадион "Ан дер Альтен Фёрстерай".
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