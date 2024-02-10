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Гол на 45+25-й минуте позволил «Униону» обыграть «Вольфсбург»

10 Февраля 2024 • 20:16 Комментировать
Унион Берлин
1:0
Вольфсбург

«Унион» с «Вольфсбургом» провели затяжной матч 21-го тура Бундеслиги. По техническим причинам игра прерывалась надолго в первом тайме. Йонас Винд дважды опасно проверял голкипера. На 25-й компенсированной минуте после подачи углового Данило Духи выиграл воздух и точно пробил - 1:0. Ловро Майер имел отличный шанс, но не попал в рамку.

Удивительно, что во втором тайме реально опасных моментов не было. Берлинцы остаются четвертыми с конца, соперник - 11-й.

Протокол игры  
Унион Берлин1:0Вольфсбург
(1:0) Духи Данило45'  
Рённов ФредерикКнохе РобинДухи ДанилоЛейте ДиогуТусар ЛюкаХедира РаниГосенс Робин 82' (Руссийон Жером ( 82'  86') Шефер Андраш 59' (Лайдуни Аисса ( 59') Крал Алекс 82' (Еккель Пауль ( 82') Фолланд Кевин 59' (Ааронсон Бренден ( 59') Холлербах Бенедикт 70' (Кауфманн Миккель ( 70')
Запасные: Tim SchleinitzБедья КрисВертессен ЙорбеШволов Александер
Перван Павао  90'Меле ЙоакимЛакруа МаксансДженц Мориц 46' (Зесигер Седрик ( 46') Рожерио да Силва 81' (Сарр Амин ( 81') Майер Ловро 74' (Баку Ридле ( 74') Сванберг Маттиас 81' (Герхардт Янник ( 81') Арнольд Максимилиан  90'Паредес Кевин 74' (Черны Вацлав ( 74') Бехренс КевинВинд Йонас
Запасные: Амоако КофиКаминьски ЯкубФишер КилианКлингер Никлас
10 февраля. Стадион "Ан дер Альтен Фёрстерай".

 

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Евро-Футбол.Ру,
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