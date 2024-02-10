Гол на 45+25-й минуте позволил «Униону» обыграть «Вольфсбург»

«Унион» с «Вольфсбургом» провели затяжной матч 21-го тура Бундеслиги. По техническим причинам игра прерывалась надолго в первом тайме. Йонас Винд дважды опасно проверял голкипера. На 25-й компенсированной минуте после подачи углового Данило Духи выиграл воздух и точно пробил - 1:0. Ловро Майер имел отличный шанс, но не попал в рамку.

Удивительно, что во втором тайме реально опасных моментов не было. Берлинцы остаются четвертыми с конца, соперник - 11-й.