Гладбахская «Боруссия» не смогла забить главному аутсайдеру

Гладбахская «Боруссия» принимала «Дармштадт» в 21-м туре Бундеслиги. Франк Онора мог быстро открыть счет, но не попал в створ. Эмир Карич здорово атаковал издали - минимальный промах. Жордан Сибачо упустил свой шанс, плохо пробив в штрафной.

Вторая половина встречи прошла вовсе без опасных ударов. «Боруссия» идет 13-й, соперник делит последнее место.