Гладбахская «Боруссия» не смогла забить главному аутсайдеру

Гладбахская «Боруссия» принимала «Дармштадт» в 21-м туре Бундеслиги. Франк Онора мог быстро открыть счет, но не попал в створ. Эмир Карич здорово атаковал издали - минимальный промах. Жордан Сибачо упустил свой шанс, плохо пробив в штрафной.
Вторая половина встречи прошла вовсе без опасных ударов. «Боруссия» идет 13-й, соперник делит последнее место.
Протокол игры
Николас Мориц•Итакура Ко•Эльведи Нико•Вебер Максимилиан72' (Райтц Рокко (72') •Онора Франк72' (Херрманн Патрик (72') •Вайгль Юлиан•Нец Лука•Нойхаус Флориан72' (Скалли Джозеф (72') •Коне Куадио•Сибачо Жордан45' (Плеа Алассан (45') •Хак Робин58' (Нгуму Натан (58')
Шуэн Марсель• 75'Циммерман Кристоф 57'66' (Мюллер Янник (66') •Гьясула Клаус•Маглица Матей• 90'Бадер Маттиас79' (Нюрнбергер Фабиан (79') •Карич Эмир•Франич Бартол11' (Мюллер Андреас (11') • 82'Холланд Фабиан•Скарке Тим• 65'Мелем Марвин67' (Вильхельмссон Оскар (67') •Полтер Себастьян67' (Юстван Юлиан (67')
10 февраля. Стадион "Боруссия Парк" (Мёнхенгладбах).
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