​«Унион» забил гол на 70-й минуте… первого тайма

В субботу в чемпионате Германии проходит матч между берлинским «Унионом» и «Вольфсбургом». Игра прерывалась из-за акции протеста – местные фанаты бросали на поле теннисные мячи. В итоге арбитр был вынужден добавить к первому тайму больше 20 минут.

Открыть счёт «Унион» смог на 45+25-й минуте, то есть на 70-й минуте игры. И это был первый тайм!

Перед началом игры «Унион» располагался на пятнадцатой позиции в турнирной таблице чемпионата Германии, а «Вольфсбург» - на одиннадцатой. Лидером же Бундеслиги на текущий момент является «Байер».