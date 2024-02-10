«Аугсбург» с «РБ Лейпцигом» поделили очки в результативном поединке

«Аугсбург» с «РБ Лейпцигом» провели результативный матч 21-го тура Бундеслиги. Дани Ольмо создал первый момент после перепасовки в штрафной, но нет гола. Рубен Варгас атаковал без помех - промах. Еще одна попытка Варгаса, вратарь блокировал полет мяча, но Филлип Титц с лета добавил его в сетку. Давил Раум прицельно доставил мяч под удар головой Лои Опенда, и тот точен. Гости еще раз результативно атаковали в начале второго тайма, Беньямин Шешко отличился ударом головой - 1:2. На 60-й минуте хозяева отыгрались в контратаке, которую завершил Эрмедин Демирович. В концовке Мохамед Симакан заработал пенальти, но Опенда с 11 метров не смог переиграть вратаря.
Хозяева поля идут на 11-м месте, соперник - пятый.
Протокол игры
|(1:0) Титц Филлип35'
|39'Опенда Лои (1:1)
|52'Шешко Беньямин (1:2)
|(2:2) Демирович Эрмедин60'
Дамен Финн• 81'Мбабу Кевин• 90'Гоувелеув Джеффри• 55'Удуохаи Феликс•Иаго Лопес•Йенсен Фредрик68' (Энгельс Арне (68') •Якич Кристиян• 64'Реджбекай Элвис•Варгас Рубен 70'83' (Майер Арне (83') •Титц Филлип68' (Биэл Пеп (68') •Демирович Эрмедин
Гулачи Петер•Хенрихс Бенджамин•Клостерманн Лукас•Орбан Вилли68' (Симакан Мохамед (68') •Раум Давид• 74'Кампль Кевин67' (Зайвальд Николас (67') •Шлагер Ксавер•Ольмо Дани67' (Элмас Эльиф (67') •Симонс Хави84' (Баумгартнер Кристоф (84') •Опенда Лои•Шешко Беньямин72' (Поульсен Юссуф (72')
10 февраля. Стадион "ВВК Арена" (Аугсбург).
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