«Аугсбург» с «РБ Лейпцигом» поделили очки в результативном поединке

«Аугсбург» с «РБ Лейпцигом» провели результативный матч 21-го тура Бундеслиги. Дани Ольмо создал первый момент после перепасовки в штрафной, но нет гола. Рубен Варгас атаковал без помех - промах. Еще одна попытка Варгаса, вратарь блокировал полет мяча, но Филлип Титц с лета добавил его в сетку. Давил Раум прицельно доставил мяч под удар головой Лои Опенда, и тот точен. Гости еще раз результативно атаковали в начале второго тайма, Беньямин Шешко отличился ударом головой - 1:2. На 60-й минуте хозяева отыгрались в контратаке, которую завершил Эрмедин Демирович. В концовке Мохамед Симакан заработал пенальти, но Опенда с 11 метров не смог переиграть вратаря.

Хозяева поля идут на 11-м месте, соперник - пятый.