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«Аугсбург» с «РБ Лейпцигом» поделили очки в результативном поединке

10 Февраля 2024 • 19:28 Комментировать
Аугсбург
2:2
РБ Лейпциг
окончен

«Аугсбург» с «РБ Лейпцигом» провели результативный матч 21-го тура Бундеслиги. Дани Ольмо создал первый момент после перепасовки в штрафной, но нет гола. Рубен Варгас атаковал без помех - промах. Еще одна попытка Варгаса, вратарь блокировал полет мяча, но Филлип Титц с лета добавил его в сетку. Давил Раум прицельно доставил мяч под удар головой Лои Опенда, и тот точен. Гости еще раз результативно атаковали в начале второго тайма, Беньямин Шешко отличился ударом головой - 1:2. На 60-й минуте хозяева отыгрались в контратаке, которую завершил Эрмедин Демирович. В концовке Мохамед Симакан заработал пенальти, но Опенда с 11 метров не смог переиграть вратаря.

Хозяева поля идут на 11-м месте, соперник - пятый.

Протокол игры  
Аугсбург2:2РБ Лейпциг
(1:0) Титц Филлип35'  
  39'Опенда Лои (1:1)
  52'Шешко Беньямин (1:2)
(2:2) Демирович Эрмедин60'  
Дамен Финн  81'Мбабу Кевин  90'Гоувелеув Джеффри  55'Удуохаи ФеликсИаго ЛопесЙенсен Фредрик 68' (Энгельс Арне ( 68') Якич Кристиян  64'Реджбекай ЭлвисВаргас Рубен  70' 83' (Майер Арне ( 83') Титц Филлип 68' (Биэл Пеп ( 68') Демирович Эрмедин
Запасные: Педерсен МадсПфайффер ПатрикМихель СвенГумни РобертКоубек ТомашОксфорд РисДорш Никлас
Гулачи ПетерХенрихс БенджаминКлостерманн ЛукасОрбан Вилли 68' (Симакан Мохамед ( 68') Раум Давид  74'Кампль Кевин 67' (Зайвальд Николас ( 67') Шлагер КсаверОльмо Дани 67' (Элмас Эльиф ( 67') Симонс Хави 84' (Баумгартнер Кристоф ( 84') Опенда ЛоиШешко Беньямин 72' (Поульсен Юссуф ( 72')
Запасные: Битшиабу Эль-ШадайЛенц КристоферЛюкеба КастеллоБласвих Янис
10 февраля. Стадион "ВВК Арена" (Аугсбург).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Аугсбург РБ Лейпциг

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