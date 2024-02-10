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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Хайденхайм» в гостях поставил крест на удачной серии «Вердера»

10 Февраля 2024 • 19:27 Комментировать
Вердер
1:2
Хайденхайм
окончен

В 21-м туре чемпионата Германии встретились набирающие в каждом матче очки середняки, «Вердер» и «Хайденхайм». Йенс Стаге уже на четвертой минуте выстрелил в штангу, а вскоре Леннард Малони с близкого расстояния открыл счет ударом головой. На 18-й минуте Ян-Никлас Бесте здорово сыграл на добивании после сэйва голкипера. В следующей атаке Романо Шмид выиграл воздух и отыграл один гол - 1:2. Тим Кляйндинст чудом не попал в рамку ударом головой. Санне Линен сотряс штангу своим ударом. На 90-й минуте снова каркас ворот, это Давил Ковнацки головой направил мяч в перекладину.

«Хайденхайм» прервал беспроигрышную серию соперника и потеснил его с восьмого места.

Протокол игры  
Вердер1:2Хайденхайм
  12'Малони Леннард (0:1)
  18'Бесте Ян-Никлас (0:2)
(1:2) Шмид Романо19'  
Цеттерер МихаэльШтарк Никлас 41' (Малатини Хулиан ( 41') Фридль МаркоЮнг АнтониАгу Феликс 88' (Ковнацки Давид ( 88') Шмид РоманоЛинен Сенне 87' (Альверо Скелли ( 87') Стаге ЙенсДеман Оливье  45' 66' (Борре Рафаэль ( 66') Дукш МарвинНжинма Джастин 66' (Вольтемаде Ник ( 66')
Запасные: Гросс КристианПавленка ИржиКейта НабиБиттенкорт ЛеонардоIsak Hansen-Aaroeen
Мюллер КевинХактаб Траоре Омар 90' (Зирслебен Тим ( 90') Майнка ПатрикГимбер БенедиктФёренбах ЙонасШёппнер ЯнМалони Леннард  43'Динкчи Эрен 81' (Сесса Кевин ( 81') Пирингер Марвин 81' (Тоеркауф Норман ( 81') Бесте Ян-Никлас 90' (Шиммер Штефан ( 90') Кляйндинст Тим  2' 46' (Бек Адриан ( 46')
Запасные: Пик ФлорианТомалла ДенисКюльветтер КристианАйхер ВитусДоведан Никола
10 февраля. Стадион "Вохнинвест Везерштадион".

 

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Евро-Футбол.Ру,
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Актуальная ставка и прогноз на матч Вердер — Хайденхайм чемпионата Германии — 10 февраля 2024
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