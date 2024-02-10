«Хайденхайм» в гостях поставил крест на удачной серии «Вердера»

В 21-м туре чемпионата Германии встретились набирающие в каждом матче очки середняки, «Вердер» и «Хайденхайм». Йенс Стаге уже на четвертой минуте выстрелил в штангу, а вскоре Леннард Малони с близкого расстояния открыл счет ударом головой. На 18-й минуте Ян-Никлас Бесте здорово сыграл на добивании после сэйва голкипера. В следующей атаке Романо Шмид выиграл воздух и отыграл один гол - 1:2. Тим Кляйндинст чудом не попал в рамку ударом головой. Санне Линен сотряс штангу своим ударом. На 90-й минуте снова каркас ворот, это Давил Ковнацки головой направил мяч в перекладину.

«Хайденхайм» прервал беспроигрышную серию соперника и потеснил его с восьмого места.