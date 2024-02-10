«Хайденхайм» в гостях поставил крест на удачной серии «Вердера»

В 21-м туре чемпионата Германии встретились набирающие в каждом матче очки середняки, «Вердер» и «Хайденхайм». Йенс Стаге уже на четвертой минуте выстрелил в штангу, а вскоре Леннард Малони с близкого расстояния открыл счет ударом головой. На 18-й минуте Ян-Никлас Бесте здорово сыграл на добивании после сэйва голкипера. В следующей атаке Романо Шмид выиграл воздух и отыграл один гол - 1:2. Тим Кляйндинст чудом не попал в рамку ударом головой. Санне Линен сотряс штангу своим ударом. На 90-й минуте снова каркас ворот, это Давил Ковнацки головой направил мяч в перекладину.
«Хайденхайм» прервал беспроигрышную серию соперника и потеснил его с восьмого места.
Протокол игры
|12'Малони Леннард (0:1)
|18'Бесте Ян-Никлас (0:2)
|(1:2) Шмид Романо19'
Цеттерер Михаэль•Штарк Никлас41' (Малатини Хулиан (41') •Фридль Марко•Юнг Антони•Агу Феликс88' (Ковнацки Давид (88') •Шмид Романо•Линен Сенне87' (Альверо Скелли (87') •Стаге Йенс•Деман Оливье 45'66' (Борре Рафаэль (66') •Дукш Марвин•Нжинма Джастин66' (Вольтемаде Ник (66')
Мюллер Кевин•Хактаб Траоре Омар90' (Зирслебен Тим (90') •Майнка Патрик•Гимбер Бенедикт•Фёренбах Йонас•Шёппнер Ян•Малони Леннард• 43'Динкчи Эрен81' (Сесса Кевин (81') •Пирингер Марвин81' (Тоеркауф Норман (81') •Бесте Ян-Никлас90' (Шиммер Штефан (90') •Кляйндинст Тим 2'46' (Бек Адриан (46')
10 февраля. Стадион "Вохнинвест Везерштадион".
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