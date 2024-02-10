«Айнтрахт» не смог дожать «Бохум»

В 21-м туре чемпионата Германии «Айнтрахт» играл против «Бохума» и не имел большого перевеса. Матуш Беро без помех пробил по воротам и не попал, это была пристрелка. Тут же Фарес Шаиби здорово сыграл под удар Омару Мармушу - гол. Мориц Брошински тут же отыграл перевес противника благодаря удару с рикошетом. В первой серьезной атаке после перерыва Мармуш лишь немного промахнулся по высоте. Вильям Пачо и Такума Асано были близки к успеху, но все же неточные удары.

1:1 в итоге. «Айнтрахт» - шестой, противник - 14-й.

Протокол игры