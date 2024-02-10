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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Айнтрахт» не смог дожать «Бохум»

10 Февраля 2024 • 19:25 Комментировать
Айнтрахт Фр
1:1
Бохум
окончен

В 21-м туре чемпионата Германии «Айнтрахт» играл против «Бохума» и не имел большого перевеса. Матуш Беро без помех пробил по воротам и не попал, это была пристрелка. Тут же Фарес Шаиби здорово сыграл под удар Омару Мармушу - гол. Мориц Брошински тут же отыграл перевес противника благодаря удару с рикошетом. В первой серьезной атаке после перерыва Мармуш лишь немного промахнулся по высоте. Вильям Пачо и Такума Асано были близки к успеху, но все же неточные удары.

1:1 в итоге. «Айнтрахт» - шестой, противник - 14-й.

Протокол игры

 
Айнтрахт Фр1:1Бохум
(1:0) Мармуш Омар14'  
  17'Брошински Мориц (1:1)
Граль ЙенсБутаКох Робин  80'Пачо Вильям  53'Макс Филипп 84' (Баум Элиас ( 84') Схири ЭльесГётце МариоЛарссон Хуго 21' (Ван де Бек Донни ( 21'Роде Себастьян 84') Кнауфф Ансгар 84' (Бахойа Жан Маттео ( 84') Мармуш Омар 64' (Экитике Уго ( 64') Шаиби Фарес
Запасные: Симони СаймонКалайджич СашаКоллинс НнамдиЧендлер ТимотиХасебе Макото
Риман МануэльОерманн Тим  35'Ордец ИванШлоттербек КевенБернардо ФернандесЛосилья АнтониБеро Матуш  90'Патрик ОстерхагеШтёгер КевинБрошински МорицАсано Такума 71' (Антви-Аджей Кристофер ( 71')
Запасные: Пасьенса ГонсалоТиде НикласДашнер ЛукасМашович ЭрханФёрстер ФилиппВиттек МаксимилианКвартенг Мориц-БрониГамбоа Кристиан
10 февраля. Стадион "Дойче банк Парк".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Бохум Айнтрахт Франкфурт

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