«Айнтрахт» не смог дожать «Бохум»

В 21-м туре чемпионата Германии «Айнтрахт» играл против «Бохума» и не имел большого перевеса. Матуш Беро без помех пробил по воротам и не попал, это была пристрелка. Тут же Фарес Шаиби здорово сыграл под удар Омару Мармушу - гол. Мориц Брошински тут же отыграл перевес противника благодаря удару с рикошетом. В первой серьезной атаке после перерыва Мармуш лишь немного промахнулся по высоте. Вильям Пачо и Такума Асано были близки к успеху, но все же неточные удары.
1:1 в итоге. «Айнтрахт» - шестой, противник - 14-й.
Протокол игры
|(1:0) Мармуш Омар14'
|17'Брошински Мориц (1:1)
Граль Йенс•Бута•Кох Робин• 80'Пачо Вильям• 53'Макс Филипп84' (Баум Элиас (84') •Схири Эльес•Гётце Марио•Ларссон Хуго21' (Ван де Бек Донни (21'•Роде Себастьян84') •Кнауфф Ансгар84' (Бахойа Жан Маттео (84') •Мармуш Омар64' (Экитике Уго (64') •Шаиби Фарес
Риман Мануэль•Оерманн Тим• 35'Ордец Иван•Шлоттербек Кевен•Бернардо Фернандес•Лосилья Антони•Беро Матуш• 90'Патрик Остерхаге•Штёгер Кевин•Брошински Мориц•Асано Такума71' (Антви-Аджей Кристофер (71')
10 февраля. Стадион "Дойче банк Парк".
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