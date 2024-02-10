Терзич: «Это был лучший матч «Боруссии» в 2024 году»

В рамках 21-го тура чемпионата Германии дортмундская «Боруссия» встречалась с «Фрайбургом» и одержала победу со счетом 3:0. Своими впечатлениями от поединка поделился главный тренер «шмелей» Эдин Терзич.

«Боруссия» провела лучший матч в новом году. Команда держала игру под контролем с начала и до конца. Мы очень хорошо показали себя в защите. Мои подопечные сыграли дисциплинированно и зрело», - передает слова специалиста пресс-служба клуба.

После победы дортмундский клуб набрал 40 баллов и занимает четвертое место в турнирной таблице Бундеслиги. Что касается «Фрайбурга», то команда находится на седьмой строчке.