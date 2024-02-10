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Кейн назвал игровой компонент, в котором Месси лучше всех

10 Февраля 2024 • 08:20 Комментировать

Центрфорвард сборной Англии и мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн назвал лучшего дриблера в мировом футболе.

«Лучший дриблер мирового футбола? Это Лионель Месси», - передает слова нападающего FCB Albiceleste в социальных сетях.

Кейн стал игроком немецкого коллектива летом 2023 года, перейдя за 105 миллионов евро. В текущем сезоне форвард сыграл 27 поединков во всех турнирах, записав на свой счет 28 забитых мячей и восемь голевых передач.

Месси с лета 2023 года является футболистом американского клуба «Интер Майами». Трудовое соглашение аргентинца рассчитано до конца 2025 года.

Кейн назвал легендарного футболиста, на которого равнялся

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Бавария Лионель Месси Гарри Кейн Интер Майами ещё теги
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