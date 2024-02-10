Фюллькруг поучаствовал в семи голах «Боруссии» в последних четырёх матчах

Нападающий дортмундской «Боруссии» Никлас Фюллькруг набрал потрясающую форму после возобновления сезона.

31-летний игрок поучаствовал во всех голах «шмелей» пятничном матче против «Фрайбурга» (3:0), отметившись одним забитым мячом и двумя ассистами. Чуть раньше форвард оформил хет-трик в поединке против «Бохума» (3:1) и однажды поразил ворота «Кёльна» (4:0). Таким образом, в активе Фюллькруга уже семь результативных действий в последних четырёх играх Бундеслиги (не пострадал только «Хайденхайм», в игре с которым была зафиксирована нулевая ничья).

Примечательно и то, что на данном отрезке в активе футболиста столько же забитых голов (пять), сколько и за 17 матчей первой половины сезона.