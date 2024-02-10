Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Фюллькруг поучаствовал в семи голах «Боруссии» в последних четырёх матчах

10 Февраля 2024 • 01:01 Комментировать
Боруссия Д
3:0
Фрайбург

Нападающий дортмундской «Боруссии» Никлас Фюллькруг набрал потрясающую форму после возобновления сезона.

31-летний игрок поучаствовал во всех голах «шмелей» пятничном матче против «Фрайбурга» (3:0), отметившись одним забитым мячом и двумя ассистами. Чуть раньше форвард оформил хет-трик в поединке против «Бохума» (3:1) и однажды поразил ворота «Кёльна» (4:0). Таким образом, в активе Фюллькруга уже семь результативных действий в последних четырёх играх Бундеслиги (не пострадал только «Хайденхайм», в игре с которым была зафиксирована нулевая ничья).

Примечательно и то, что на данном отрезке в активе футболиста столько же забитых голов (пять), сколько и за 17 матчей первой половины сезона.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Никлас Фюллькруг

Новости по матчу

Сегодня, 10 Февраля
00:41
«Боруссия» из Дортмунда смяла оборону «Фрайбурга»
09 Февраля
22:01
Ройс - в старте «Боруссии» на игру с «Фрайбургом»
22:00
«Боруссия» Дортмунд - «Фрайбург»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:0
08 Февраля
19:19
Ставка и прогноз на матч Боруссия — Фрайбург чемпионата Германии — 9 февраля 2024
06 Февраля
21:55
Менье высказался об уходе из «Боруссии»
16:17
Менье переходит в турецкий клуб
04 Февраля
13:07
Спортивный директор «Боруссии» Кель оценил шансы выкупить Санчо и Матсена
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Клопп дал ответ «Барселоне» Флик определился с первым трансфером в «Барселоне» Мбаппе останется в «ПСЖ» и никогда не перейдёт в «Реал» Гвардиола назвал футболиста, который заменит де Брёйне ​Стала известна позиция Холанна по трансферу в «Реал» В Испании показали таблицу Ла Лиги без судейских ошибок Луис Энрике сообщил плохую новость о Мбаппе «Барселона» решила продать 5 футболистов - известны все имена «Реал» сделал предложение клубу Роналду Мбаппе выдвинул ультиматум новому клубу
Неужто скудетто уже всё: Автогол Гатти подарил «Интеру» победу над «Ювентусом» Играть надо до конца: «Атлетико» наказал «Реал» в дерби ничьей в добавленное время Клопп дал ответ «Барселоне» Жена Месси показала фото в сексуальном коротком платье Вышел, быстро забил и сразу удалился: Роке помог «Барселоне» уверенно обыграть «Алавес» Мбаппе выдвинул «Реалу» важное условие, от которого зависит трансфер Только один бывший клуб не поздравил Роналду с днём рождения Мбаппе останется в «ПСЖ» и никогда не перейдёт в «Реал» «Барселона» выбрала нового главного тренера Интрига закручивается сильнее: «Арсенал» по делу разобрался с «Ливерпулем»
Спортивные новости
Самсонова пробилась в полуфинал турнира в Абу-Даби Гол Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения в матче с «Флоридой» Валиева рассказала, как в её организм попало запрещённое вещество Вайсфельд — о слабых результатах «Вашингтон Кэпиталз»: «Это не стало большой неожиданностью» Канарейкин — об игре «Авангард» — СКА: «Это был один из самых интересных матчей в нынешнем сезоне КХЛ» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Боруссия Д Боруссия Д
Фрайбург Фрайбург
3
0
1.53 4.80 5.70
Видео
10.02.24 в 17:30
Боруссия М Боруссия М
Дармштадт Дармштадт
1.75 3.90 4.10
Видео
10.02.24 в 17:30
Аугсбург Аугсбург
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
4.10 3.95 1.75
Видео
10.02.24 в 17:30
Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр
Бохум Бохум
1.70 3.80 4.60
Видео
10.02.24 в 17:30
Вердер Вердер
Хайденхайм Хайденхайм
1.78 3.75 4.10
Видео
10.02.24 в 17:30
Унион Берлин Унион Берлин
Вольфсбург Вольфсбург
2.07 3.40 3.40
Видео
10.02.24 в 20:30
Байер Л Байер Л
Бавария Бавария
2.65 3.70 2.37
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 10 Февраля
01:01 · Германия. Бундеслига
Фюллькруг поучаствовал в семи голах «Боруссии» в последних четырёх матчах
00:41 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» из Дортмунда смяла оборону «Фрайбурга»
09 Февраля
22:28 · Германия. 2-я бундеслига
В Германии прервали матч из-за поведения болельщиков
22:01 · Германия. Бундеслига
Ройс - в старте «Боруссии» на игру с «Фрайбургом»
22:00 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» Дортмунд - «Фрайбург»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:0
17:22 · Англия. Премьер-лига
​Альфонсо Дэвис интересен двум топ-клубам АПЛ
16:08 · Германия. Бундеслига
Тухель: В игре «Байера» виден почерк Алонсо
16:07 · Германия. Бундеслига
Тухель: «Бавария» едет в Леверкузен за победой
15:36 · Германия. Бундеслига
Кейн высказался об отсутствии трофеев
15:24 · Германия. Бундеслига
Тухель: К Мусиале и Вирцу будет приковано особое внимание в предстоящей игре
15:14 · Германия. Бундеслига
Тухель: Беспроигрышная серия «Байера впечатляет, но у «Баварии» всего на два очка меньше
15:09 · Германия. Бундеслига
Саутгейт: Кейн наслаждается игрой в «Баварии»
15:02 · Германия. Бундеслига
Нойер может сыграть с «Байером»
14:00 · Германия. Бундеслига
Стало известно, сыграют ли Киммих и Упамекано с «Байером»
13:41 · Германия. Бундеслига
​Эксперты назвали фаворита матча «Байер» – «Бавария»
Все новости
Рекомендуем