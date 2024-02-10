«Боруссия» из Дортмунда смяла оборону «Фрайбурга»

Европейский футбольный уикенд стартовал матчем Бундеслиги между «Боруссией» из Дортмунда и «Фрайбургом». Гости претендуют на еврокубки, но сегодня ничем интересным не запомнились и были разгромлены.

Уже в дебюте «шмели» разыграли мяч до верного, и Дониэлл Мален в центре штрафной направил мяч в правый верхний угол ворот - 1:0. На затяжной 45-й минуте Никлас Фюллькруг снова снабдил мячом Малена, а тот с правого края штрафной поразил дальний угол ворот. Юлиан Рюэрсон в борьбе пробил рядом со штангой, а хорошая попытка Джейми Байно-Гиттенса нейтрализована вратарем. Голкипер гостей справился и с ударами Фюллькруга и Марко Ройса, а после атаки Яна Матсена ему на помощь пришла штанга. Ройс запорол отличный момент - промах, а вот Фюллькруг свой гол заработал. Форвард головой замкнул навес с левого края поля и вколотил мяч в сетку - 3:0.

«Боруссия» закономерно разгромила соперника и настигла «Штутгарт» на третьем месте. Гости - седьмые.Протокол игры