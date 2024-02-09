Ройс - в старте «Боруссии» на игру с «Фрайбургом»

9 февраля дортмундская «Боруссия» откроет 21-й тур немецкой Бундеслиги игрой с «Фрайбургом». Менее чем за час до матча «шмели» озвучили свой состав на матч. Он выглядит следующим образом:

Кобель, Матсен, Шлоттербек, Зюле, Рюэрсон, Джан, Забитцер, Байно-Гиттенс, Ройс, Фюллькруг, Мален.

Напомним, что у «Боруссии» в этом сезоне дела идут заметно хуже, чем в предыдущем, когда клуб боролся за чемпионство. Сейчас у подопечных Эдина Терзича лишь 37 очков и четвёртое место турнирной таблицы.

«Фрайбург» с 28 баллами идёт на седьмом месте. Текстовую трансляцию грядущей игры проводит наш портал, старт – в 22:30 по московскому времени.