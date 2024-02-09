​«Реал» запланировал три громких трансфера на лето – озвучены фамилии

«Реал» серьёзно настроен на ближайшее трансферное окно. Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на издание Marca, мадридский гранд запланировал осуществить сразу три крупные сделки.

Во-первых, «Реал» хочет заполучить 25-летнего нападающего Килиана Мбаппе («ПСЖ»), которого слухи связывают с мадридским грандом уже давно.

Во-вторых, «сливочные» рассчитывают подписать 23-летнего Альфонсо Дэвиса («Бавария») – одного из сильнейших фланговых защитников в мире прямо сейчас.

В-третьих, «Реал» хочет подписать в центр обороны 18-летнего Лени Йоро («Лилль») – за этим игроком сейчас активно охотятся гранды.

На текущий момент «Реал» располагается на первой позиции в турнирной таблице Ла Лиги.

Стало известно, какую зарплату Мбаппе предлагает «ПСЖ»