Кейн назвал легендарного футболиста, на которого равнялся

Нападающий сборной Англии и мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн рассказал о своих футбольных кумирах, с которых он брал пример.

«Раньше я равнялся на Дэвида Бекхэма. Сейчас уже я сам нахожусь в такой ситуации, что на меня равняются много молодых ребят. Они смотрят на то, что я делаю на поле и за его пределами. Тот человек, на которого вы равняетесь, является для вас авторитетом», - передает слова бомбардира таблоид Daily Mail.

Гарри перешел в «Баварию» из лондонского «Тоттенхэма» в прошлом году. Сумма сделки составила порядка 100 миллионов евро. Он подписал с мюнхенцами контракт до 2027 года.