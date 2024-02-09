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Терзич высказался о предстоящем матче «Боруссии»

09 Февраля 2024 • 08:51 Комментировать

Наставник дортмундской «Боруссии» Эден Терзич дал интервью в преддверии поединка против «Фрайбурга» в рамках 21-го тура Бундеслиги.

«Мы в курсе насколько «Фрайбург» неудобен как соперник. Эта команда имеет свой стиль и будет придерживаться его в предстоящей встрече. Но мы полны решимости набрать три балла в домашней игре при своих фанатах», - передает слова специалиста пресс-служба «шмелей».

Поединок между «Боруссией» и «Фрайбургом» состоится 9 февраля на стадионе в Дортмунде. Стартовый свисток прозвучит в 22:30 по московскому времени. Перед этой игрой хозяева занимают четвертое место.

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