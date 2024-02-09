«Байер» нашёл замену Хаби Алонсо

Испанский специалист Хулен Лопетеги может продолжить карьеру в чемпионате Германии. Об этом рапортуют журналисты портала Relevo.

Согласно данным источника, в услугах тренера заинтересован леверкузенский «Байер», который подыскивает замену Хаби Алонсо. Алонсо может покинуть немецкий клуб летом, в его услугах заинтересован английский «Ливерпуль». Пока «фармацевты» не получили ответа от Лопетеги.

В настоящий момент Хулен находится в статусе безработного. Недавно у него было выгодное предложение из Саудовской Аравии, однако специалист отказался от варианта на Ближнем Востоке.