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«Айнтрахт» отстранил Экитике от тренировок с командой

08 Февраля 2024 • 14:45 Комментировать
Айнтрахт Фр
...
Бохум
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10.02 17:30

Франкфуртский «Айнтрахт» остранил своего форварда Уго Экитике от тренировок с командой. Как сообщает Foot Mercato, тренерский штаб «орлов» отправил француза тренироваться индивидуально.

Дело в том, что Экитике оказался в ужасной физической форме. Напомним, 21-летний форвард провёл всего пару минут в чемпионате Франции в составе «ПСЖ» в первой половине сезона. В большинстве случаев нападающий даже не попадал в заявку парижской команды.

Напомним, «Айнтрахт» арендовал Экитике у «ПСЖ» с возможностью выкупа в конце сезона. Француз успел отыграть за франкфуртцев 13 минут в Бундеслиге в матче против «Кёльна», который закончился поражением «Айнтрахта» (0:2).

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Евро-Футбол.Ру,
Айнтрахт Франкфурт Уго Экитике

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