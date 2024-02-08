«Айнтрахт» отстранил Экитике от тренировок с командой

Франкфуртский «Айнтрахт» остранил своего форварда Уго Экитике от тренировок с командой. Как сообщает Foot Mercato, тренерский штаб «орлов» отправил француза тренироваться индивидуально.

Дело в том, что Экитике оказался в ужасной физической форме. Напомним, 21-летний форвард провёл всего пару минут в чемпионате Франции в составе «ПСЖ» в первой половине сезона. В большинстве случаев нападающий даже не попадал в заявку парижской команды.

Напомним, «Айнтрахт» арендовал Экитике у «ПСЖ» с возможностью выкупа в конце сезона. Француз успел отыграть за франкфуртцев 13 минут в Бундеслиге в матче против «Кёльна», который закончился поражением «Айнтрахта» (0:2).