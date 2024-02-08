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Вирц - лучший в топ-5 лигах по важному показателю

08 Февраля 2024 • 10:19 Комментировать

Хавбек леверкузенского «Байера» Флориан Вирц является лучшим игроком топ-5 европейских чемпионатов по голевым передачам. Как информирует Opta, немецкий полузащитник с 15 результативными пасами занимает первое место в списке лучших ассистентов.

Далее в рейтинге находятся Лерой Сане («Бавария») и Букайо Сака («Арсенал»), на счету которых по 12 ассистов. По 11 результативных передач сделали Дарвин Нуньес («Ливерпуль») и Паскаль Гросс («Брайтон»).

Вирц выступает за «Байер» с 2020 года. Трансферная стоимость полузащитника оценивается в 100 миллионов евро. Срок действующего трудового соглашения между сторонами рассчитан до середины 2027 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Флориан Вирц Байер
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