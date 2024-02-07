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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Майнц» с «Унионом» набрали по очку, забив по голу на бесконечной 45-й минуте

07 Февраля 2024 • 22:36 Комментировать
Майнц
1:1
Унион Берлин
окончен

Аутсайдеры чемпионата Германии, «Майнц» и «Унион», провели отложенный матч 18-го тура. В этой встрече не было доминирования одной из сторон, но гости выглядели немного солиднее и острее. Противостояние началось с выстрела Кевина Фолланда в перекладину. Тут же Леонардо Баррейро заставил вратаря реально выручить. На 39-й минуте Фолланд снова зарядил в каркас, уже в штангу. На восьмой компенсированной минуте первого тайма Джонатан Буркардт замкнул головой навес с корнера - 1:0. На 13-й добавленной - соперник до верного разыграл мяч, и точку поставил Робин Госенс - 1:1. Карим Онисиво мог вырывать победу для хозяев, но все же головой пробил неточно.

Команды в итоге набрали по очку. «Унион» остается четвертым с конца, а противник вышел на чистое 17-е место.

Протокол игры  
Майнц1:1Унион Берлин
(1:0) Буркардт Джонатан 45'  
  45' Госенс Робин (1:1)
Центнер РобинДа Коста Данни 46' (Видмер Сильван ( 46') Фернандес ЭдимилсонВан дер Берг СеппКаси АнтониБаррейро ЛеандроАмири Надим 70' (Кор Доминик ( 70'  90') Краусс Том 90' (Ханше-Ольсен Андреас ( 90') Буркардт ДжонатанАжорк Людовик  15' 90' (Груда Брайан ( 90') Онисиво Карим 80' (Нганкам Жессик ( 80')
Запасные: Рихтер МаркоБель ШтефанМвене ФиллиппГилавоги ЖошуаРисс Лассе
Рённов ФредерикКнохе РобинФогт Кевин  53' 64' (Лейте Диогу ( 64'  79') Духи Данило  89'Хаберер Яник  84'Лайдуни АиссаХедира РаниШефер Андраш 76' (Крал Алекс ( 76') Госенс Робин 82' (Руссийон Жером ( 82') Фолланд Кевин 82' (Ааронсон Бренден ( 82') Холлербах Бенедикт 63' (Вертессен Йорбе ( 63')
Запасные: Бедья КрисКауфманн МиккельЕккель ПаульШволов Александер
07 февраля. Стадион "МЕВА Арена".

 

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