«Майнц» с «Унионом» набрали по очку, забив по голу на бесконечной 45-й минуте

Аутсайдеры чемпионата Германии, «Майнц» и «Унион», провели отложенный матч 18-го тура. В этой встрече не было доминирования одной из сторон, но гости выглядели немного солиднее и острее. Противостояние началось с выстрела Кевина Фолланда в перекладину. Тут же Леонардо Баррейро заставил вратаря реально выручить. На 39-й минуте Фолланд снова зарядил в каркас, уже в штангу. На восьмой компенсированной минуте первого тайма Джонатан Буркардт замкнул головой навес с корнера - 1:0. На 13-й добавленной - соперник до верного разыграл мяч, и точку поставил Робин Госенс - 1:1. Карим Онисиво мог вырывать победу для хозяев, но все же головой пробил неточно.

Команды в итоге набрали по очку. «Унион» остается четвертым с конца, а противник вышел на чистое 17-е место.