Ближайшим летом из «Баварии» может уйти полузащитник Йозуа Киммих. По этой причине мюнхенцы сейчас изучают трансферный рынок, подыскивая игрока в центр поля. Как стало известно TodoFichajes, гранд Бундеслиги интересуется Орельеном Тчуамени из «Реала».

По данным источника, «Бавария» готова заплатить за Тчуамени 100 миллионов евро. «Реалу» не помешали бы эти деньги, учитывая намерение клуба профинансировать контракт для Килиана Мбаппе. Тем не менее, сам 24-летний Тчуамени хочет остаться в «Реале». Правда, нестабильная игра может вынудить мадридский клуб рассмотреть трансферное предложение.

В сезоне 2023/2024 Орельен Тчуамени провёл 23 матча, в которых забил два гола и отдал один голевой пас.