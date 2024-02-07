Контракт Менье с «Трабзонспором» рассчитан на полтора сезона

Турецкий «Трабзонспор» в своих соцсетях официально объявил о приходе в клуб звезды – защитника сборной Бельгии, бывшего игрока «ПСЖ» и «Боруссии» из Дортмунда Тома Менье. Ранее об уходе знаменитого игрока сообщила пресс-служба «шмелей».

Контракт Менье с новым клубом рассчитан на полтора сезона – до середины лета 2025 года. Пришёл в турецкий топ-клуб Менье, напомним, в статусе свободного агента.

В этом сезоне 32-летний правый защитник стоимостью в 2,5 млн евро не имел обильной игровой практики в составе «Боруссии» - он вышел на поле лишь в девяти матчах, в которых не забивал и не ассистировал.