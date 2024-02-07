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​«Бавария» придумала, как подписать топ-игрока «Барселоны»

07 Февраля 2024 • 17:27 Комментировать

На радаре «Баварии» находится защитник «Барселоны» Рональд Араухо. Мюнхенцы пытались провернуть трансфер уругвайца зимой, но не вышло. Теперь, как сообщает Transfer News Live со ссылкой на издание Sport, гранд Бундеслиги нацелится на Араухо летом.

По данным источника, «Бавария» рассчитывает привлечь Араухо высокой зарплатой. Мюнхенцы готовы поднять зарплату 24-летнего игрока более чем в два раза, если сравнивать с его нынешним окладом в Испании.

В сезоне 2023/2024 Араухо провёл за «Барселону» 25 официльных матчей, в которых забил один гол. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают игрока в 70 миллионов евро.

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Бавария Барселона Рональд Араухо трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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