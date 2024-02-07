Бельгийский защитник Тома Менье покидает дортмундскую «Боруссию». Об этом проинформировала пресс-служба немецкого топ-клуба. Новым местом работы 32-летнего футболиста стал турецкий «Трабзонспор».

Ранее в прессе сообщалось, что Менье расторгнет контракт со «шмелями» и присоединится к турецкому клубу на правах свободного агента.

В нынешнем сезоне защитник провел за дортмундскую команду девять поединков, в которых не отметился голевыми действиями. Трансферная стоимость Тома оценивается в 2,5 миллиона евро.

«Трабзонспор» занимает четвертое место в Суперлиге, отставая от лидера на 26 очков.