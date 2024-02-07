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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» интересуется Меньяном слухи

07 Февраля 2024 • 12:37 Комментировать

Мюнхенская «Бавария» заинтересована в услугах голкипера «Милана» Майка Меньяна, об этом сообщает Tuttosport.

Контракт 28-летнего французского вратаря с итальянской командой рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 45 миллионов евро.

В текущем сезоне вратарь сборной Франции принял участие в 27 играх во всех турнирах, в которых девять раз оставил свои ворота в неприкосновенности, а также пропустил 35 мячей.

Ранее воспитанник «ПСЖ» выступал за «Лилль».

На данный момент мюнхенский клуб занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги, уступая «Байеру» два балла. 

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