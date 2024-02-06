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Чемпионат Германии. Бундеслига

​Инсайдер Романо сообщил ценник Гирасси

06 Февраля 2024 • 23:29 Комментировать

Нападающий Серу Гирасси не покинул «Штутгарт» зимой, хотя слухи связывали его со многими европейскими топ-клубами. Теперь ожидается, что 27-летний гвинеец отправится на повышение в летнее трансферное окно.

Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, летом Гирасси можно будет выкупить за 17,5 миллиона евро. Интерес к футболисту проявляют клубы из чемпионата Англии.

Серу Гирасси с 17 голами занимает второе место в рейтинге бомбардиров текущего чемпионата Германии. Больше – 24 гола – забил только звёздный Гарри Кейн из мюнхенской «Баварии».

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