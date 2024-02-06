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Менье высказался об уходе из «Боруссии»

06 Февраля 2024 • 21:55 Комментировать
Генчлербирлиги
...
Трабзонспор
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08.02 17:30

Правый защитник Тома Менье прокомментировал свой переход из дортмундской «Боруссии» в «Трабзонспор».

32-летний футболист редко появляется на поле в составе «шмелей» в текущем сезоне. Отныне бельгиец будет выступать в Турции.

«Меня порадовал проект «Трабзонспора». Я пришёл в серьёзную команду, регулярно ведущую борьбу за места на вершине.

В последнее время у меня были некоторые трудности в Дортмунде, и после видеозвонка тренера [«Трабзонспора»] у меня не осталось никаких сомнений», – приводить инсайдер Альфредо Педулла слова Менье, представлявшего цвета «Боруссии» с 2020 года.

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