Менье высказался об уходе из «Боруссии»

Правый защитник Тома Менье прокомментировал свой переход из дортмундской «Боруссии» в «Трабзонспор».

32-летний футболист редко появляется на поле в составе «шмелей» в текущем сезоне. Отныне бельгиец будет выступать в Турции.

«Меня порадовал проект «Трабзонспора». Я пришёл в серьёзную команду, регулярно ведущую борьбу за места на вершине.

В последнее время у меня были некоторые трудности в Дортмунде, и после видеозвонка тренера [«Трабзонспора»] у меня не осталось никаких сомнений», – приводить инсайдер Альфредо Педулла слова Менье, представлявшего цвета «Боруссии» с 2020 года.